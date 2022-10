Kanye West quer comprar Parler, rede social de direita radical

O rapper norte-americano Kanye West pretende adquirir a app Parler, rede social conhecida pela proliferação de ideologias extremistas de direita, especialmente ligadas aos apoiantes do ex-presidente dos EUA Donald Trump.

Num comunicado publicado na plataforma, Kanye afirma que ambas as partes terão chegado a um acordo para a aquisição. "Num mundo em que as opiniões conservadoras são consideradas controversas, temos de garantir o direito a expressarmo-nos livremente", escreve o artista.

Segundo o jornal The New York Times, a Parlement Technologies, empresa-mãe da aplicação, ainda não terá revelado os valores do negócio. A transação deverá concretizar-se até ao final de 2022.

A Parler, com sede em Nashville, no estado americano do Tennessee, já amealhou mais de 56 milhões de dólares (o equivalente a quase 57 milhões de euros) em doações desde a sua fundação, em 2018. Atualmente, rivaliza com a Truth Social, plataforma criada pelo próprio Donald Trump.