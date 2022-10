Eleições Brasil. Lula e Bolsonaro enfrentam-se em debate televisivo

Este pode ser um debate decisivo, entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Os dois candidatos presidenciais tentam o regresso ao Palácio do Planalto e esgrimem argumentos em debate televisivo.

Na primeira parte, um dos temas foi dedicado à pandemia. Lula da Silva fez acusações a Bolsonaro. “Porque houve tanta demora para comprar a vacina? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros por ser responsável por, pelo menos 400 mil mortes neste país? O senhor atrasou a vacina, teve um processo de corrupção denunciado pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)”, acusando Jair Bolsonaro de ter sido negligente no combate à Covid-19.

Em reação, o atual Presidente brasileiro devolveu as acusações trazendo à coação a gestão da pandemia no nordeste do país, onde disse ter havido corrupção por parte de responsáveis do PT. “Irmãos nordestinos morreram de falta de ar por corrupção”, declarou.

O debate entre os dois candidatos ainda prossegue. Temas como a corrupção, saúde e apoios sociais fazem parte da discussão

O Brasil vai a votos para segunda volta das presidenciais no dia 30 de outubro.

[Notícia em atualização]