Banda de K-pop BTS suspende carreira para prestar serviço militar

Os membros da banda de K-pop BTS vão cumprir o serviço militar obrigatório. O primeiro é Jin, o elemento mais velho com 29 anos, que começa já este ano, segundo revelou a agência da banda.

Jin tentou adiar o máximo possível a prestação do serviço militar obrigatório e pode agora cumprir um período completo nas Forças Armadas, o que o afastará durante quase dois anos, a partir do seu 30.º aniversário, que celebrará em dezembro.

Desde a sua estreia em 2013, os BTS tornaram-se num fenómeno mundial, com vários êxitos musicais e campanhas sociais e de empoderamento dos jovens.

“Jin vai cancelar o pedido de adiamento do serviço militar no final de outubro de 2022 e seguirá os procedimentos da Administração Militar para se alistar”, declarou em comunicado o grupo HYBE que gere o banda sul-coreana.

“Tanto a empresa como os membros BTS esperam que a banda se reúna, novamente, por volta de 2025, depois de cumprirem os seus compromissos de serviço militar”, afirmou a agência da banda num outro comunicado

Na Coreia do Sul, todos os homens com idades entre os 18 e os 28 anos devem servir nas Forças Armadas por um período de 18 a 21 meses, como parte dos esforços de defesa contra a Coreia do Norte.

Contudo, há exceções, como é o caso de vencedores de medalhas olímpicas ou dos Jogos Asiáticos. Alguns legisladores pediram para que os BTS fossem incluídos nestas exceções, mas tal não se verificou.

Em junho, os BTS já tinham anunciado uma pausa da banda para poderem seguir projetos pessoais, o que tinha levantado questões sobre o futuro da banda.

No sábado, a banda reuniu-se em Busan para um concerto gratuito de apoio à candidatura da Coreia do Sul à Expo em 2030.