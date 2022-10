Avião militar cai em zona residencial na Rússia

Um avião militar russo despenhou-se esta segunda-feira numa zona residencial da cidade de Yeysk, nas margens do Mar de Azov, perto da Ucrânia.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, o avião, um bombardeiro SU-34, estava num voo de treino quando um dos seus motores terá entrado em combustão.

Segundo a mesma fonte, o piloto e outro tripulante saíram ilesos do acidente.

"De acordo com um relatório dos pilotos, que se ejetaram do avião, a razão do acidente foi um incêndio num dos motores durante a descolagem", explicou o ministério da declaração.

Entretanto, a France Press reportou, pelo menos, dois mortos na sequência do embate.

Numa publicação no Telegram, o governador do território de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, do qual Yeysk faz parte, disse que estava a caminho da cidade e que todos os bombeiros regionais e locais estavam a combater o incêndio.

As autoridades locais informaram que o incêndio envolveu vários andares de um prédio de apartamentos e pelo menos 15 apartamentos foram afetados, mas não deram informações sobre vitimas.

A cidade de Yeysk está localizada junto ao Mar de Azov, em frente à cidade ucraniana de Mariupol.