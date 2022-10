Ativista pró-democracia espancado no consulado da China em Manchester

"Eles arrastaram-me para dentro [do consulado] e espancaram-me", relatou o homem, Bob, à BBC , apontando o dedo aos "mainlanders" (pessoas oriundas da China continental, por oposição às de Hong Kong) que, segundo os ativistas, saíram do consulado e começaram por destruir os cartazes dos manifestantes.

O incidente teve lugar no domingo, quando homens não-identificados saíram do consulado, agarraram o homem e forçaram-no a entrar no edifício, antes de o manifestante conseguir escapar com a ajuda da polícia e de outros ativistas.

"É ridículo. É suposto termos liberdade para dizer o que queremos aqui [no Reino Unido]", acusou o homem.

Na sequência do incidente, os manifestantes gritaram contra os homens do consulado e contra a polícia britânica, que na sua visão deveria ter feito algo mais.

Funcionários do consulado tinham inicialmente pedido aos manifestantes que se mudassem para o outro lado da rua. No arranque do protesto estavam destacados no local dois agentes da polícia; o dispositivo foi reforçado em poucos minutos assim que começaram as altercações.

O Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros diz que é urgente clarificar o que se passou. A polícia de Manchester abriu entretanto uma investigação ao caso.