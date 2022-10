Ataques russos atingem mais de 30 povoações na Ucrânia

Mais de 30 povoações na Ucrânia foram atingidas por ataques russos, uma informação avançada este domingo pelo o exército ucraniano e citada pelo jornal britânico "The Guardian".

Nos ataques, foram atingidas áreas civis, “violando as normas da lei humanitária internacional”, de acordo com o relatório do exército ucraniano.

Foram lançados cinco ataques com mísseis e 23 ataques aéreos, além de até 60 ataques com lança-foguetes.

Entre as principais áreas atingidas estão o leste da região de Kiev, Donetsk, Kharkiv, Zaporíijia, Dnipropetrovsk e Kherson.

A Ucrânia refere que "o número de mortes, com os ocupantes [dos edifícios atingidos] a tentarem esconder-se cuidadosamente, ainda está a ser clarificado".