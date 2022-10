Turquia. Presidente confirma 41 mortos em explosão na mina de carvão

Subiu para 41 o número de vítimas mortais após uma explosão numa mina de carvão no noroeste da Turquia. O balanço foi feito pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se deslocou ao local.

Esta atualização foi feita após ter sido encontrado o corpo de um mineiro dado como desaparecido. As operação de resgate prolongaram-se por mais de 20 horas.

A explosão atingiu a mina perto da pequena cidade de mineração de carvão de Amasra, na costa do Mar Negro da Turquia, ao final do dia de sexta-feira.

A atualização feita pelo ministro do Interior, Suleyman Soylu, dava conta de 40 mortos, enquanto 58 outros trabalhadores foram resgatados, sozinhos ou graças aos socorristas. O balanço contava ainda com 28 feridos.

Uma avaliação preliminar apontou que a explosão possa ter sido causada por acumulação de grisu, gás associado ao carvão, avançou Donmez.

Em 2014, 301 pessoas morreram num incêndio que deflagrou no interior de uma mina de carvão em Soma, no oeste do país.