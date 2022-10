Turquia. Explosão em mina causa, pelo menos, 25 mortos

Uma explosão numa mina de carvão na Turqui provocou esta sexta-feira a morte de 25 pessoas, segundo as autoridades locais.

O ministro turco da Saúde, Fahrettin Koca, informou que 11 pessoas foram resgatadas com vida e estão a receber tratamentos médicos, mas não avançou quantas pessoas ainda podem estar presas na mina, situada na província de Bartin, no norte do país.

Na altura do acidente, estariam a trabalhar no local 110 pessoas, mas antes, outra fonte oficial - o ministro do Interior, Suleyman Soylu - avançou que no momento da explosão, 49 pessoas estavam trabalhando a 300 metros e 350 metros abaixo do solo, descrevendo-a como a zona de risco.

"Há aqueles que conseguimos evacuar daquela área. Há aqueles que não conseguimos evacuar daquela área", disse Soylu a repórteres no local da explosão.

O ministro da Energia, Fatih Donmez, disse que as indicações iniciais eram de que a explosão foi causada por grisu, termo que se refere ao metano nas minas de carvão.

Prosseguem as operações de resgate, já depois de terem ocorrido colapsos parciais, no interior da mina.

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deve visitar o local neste sábado.

[Notícia atualizada às 03h25]