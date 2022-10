Turquia. Explosão em mina causa, pelo menos, 22 mortos

Uma explosão numa mina de carvão na Turqui provocu esta sexta-feira a morte de 22 pessoas.

O ministro turco da Saúde, Fahrettin Koca, avançou o número, mas não avançou quantas pessoas ainda podem estar presas na mina, situada na província de Bartin, no norte do país. Dezessete outras pessoas estavam a receber tratamentos médicos.

Na altura do acidente, estariam a trabalhar no local 110 pessoas, mas antes, outra fonte oficial - o ministro do Interior, Suleyman Soylu - avançou que no momento da explosão, 49 pessoas estavam trabalhando a 300 metros e 350 metros abaixo do solo, descrevendo-a como a zona de risco.

"Há aqueles que conseguimos evacuar daquela área. Há aqueles que não conseguimos evacuar daquela área", disse Soylu a repórteres no local da explosão.

O ministro da Energia, Fatih Donmez, disse que as indicações iniciais eram de que a explosão foi causada por grisu, termo que se refere ao metano nas minas de carvão.