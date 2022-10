Liz Truss demite ministro das Finanças, Jeremy Hunt deverá substituí-lo

Consciente de que a situação no país era “incrivelmente difícil” devido ao aumento das taxas de juro e preços da energia, Kwarteng refere que acreditou na “visão de otimismo crescimento e mudança” de Truss.

“Pediu que me demitisse e eu aceitei”, escreve na carta de renúncia, apesar de continuar a insistir que a economia britânica precisa de reformas para crescer.

O ministro britânico já confirmou, entretanto, ter sido demitido, depois de apenas 38 dias no cargo.

Os media britânicos estão, entretanto, a avançar que Jeremy Hunt, ministro da Saúde no anterior Governo de Boris Johnson, deverá substituir Kwarteng à frente das Finanças.

O jornal inglês The Times já tinha avançado que a demissão estaria para breve, depois de ao longo da manhã vários meios da imprensa britânica terem dado conta de que o governante inglês tinha encurtado a viagem a Washington, onde se encontrava para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A demissão ocorre depois de várias críticas ao “mini-orçamento” e aos planos do novo governo para cortar impostos e dar resposta a necessidades orçamentais com mais empréstimos. O anuncio da redução dos impostos provocou uma descida da libra e a medida tem sido alvo de várias críticas, incluindo dentro do partido conservador.



Segundo a BBC, Kwarteng será assim o segundo ministro das finanças britânico com a mais curta passagem pelo governo, depois de Iain Macleod ter morrido de ataque cardíaco 30 dias após aceitar o cargo em 1970.

Desde 2019, o Reino Unido teve quatro ministros que cumpriram os mandatos mais curtos, incluindo Nadhim Zahawi, que cumpriu o terceiro mandato mais curto com a duração de 63 dias durante uma remodelação sob o comando de Boris Johnson, e Sajid Javid, que cumpriu 204 dias - o quarto mandato mais curto desde a Segunda Guerra Mundial.

[Notícia atualizada às 14:06]