EUA. Tiroteio provoca cinco mortos numa zona residencial

Cinco pessoas foram mortas a tiro por um atirador, numa zona residencial de Raleigh, no sudeste dos Estados Unidos, anunciou, na quinta-feira à noite, a presidente da câmara da cidade.

Várias pessoas ficaram feridas e o atacante continua em fuga, mas está cercado pela polícia, disseram as autoridades desta localidade do estado da Carolina do Norte, em conferência de imprensa.

"Cerca das 20h00 (1h00 de sexta-feira em Lisboa), a polícia de Raleigh indicou ter cercado um suspeito numa residência da zona", disse a presidente da câmara, Mary-Ann Baldwin, lamentando "um dia triste e trágico".

Entre os feridos, dos quais as autoridades não avançaram um número, conta-se um polícia que não estava de serviço, indicou Baldwin.

Cerca de 49 mil pessoas foram mortas a tiro em 2021, contra 45 mil em 2020, nos Estados Unidos, o que representa mais de 130 mortos por dia, em que mais de metade é suicídio.