Autoridades pedem a milhares de australianos para abandonarem casas devido a inundações

Na Austrália, as maiores cheias das últimas décadas levaram as autoridades a pedir a milhares de pessoas, no sudeste do país, para abandonarem as casas.

Ainda assim, foi necessário proceder à retirada de dezenas de pessoas presas em casa, nos subúrbios de Melbourne, onde as águas subiram rapidamente depois da forte chuva que caiu na região nas últimas horas.

Esta manhã), as águas submergiam rapidamente Maribyrnong, um subúrbio de Melbourne, no estado de Vitória, o segundo mais populoso da Austrália e o mais atingido.

O governo prepara-se para reabrir um centro de quarentena covid-19 para alojar pessoas cujas casas ficaram inabitáveis, disse o chefe do executivo local, Daniel Andrews.

"Esta foi uma inundação muito significativa e está longe de ter terminado", disse à rádio ABC.

"O verdadeiro desafio é que as águas ainda estão a subir e cada vez mais casas estão a ficar inundadas, cada vez mais comunidades estão isoladas", sublinhou.

O norte da Tasmânia, um estado insular a sul de Vitória, estava também a preparar-se para responder às previsões de grandes inundações durante o dia, tendo emitido já ordens de evacuação. As chuvas fortes levaram já ao encerramento de cerca de 120 estradas.

"A inundação está a pôr vidas em risco", disse o serviço de emergência da Tasmânia, em comunicado.

Em Nova Gales do Sul, o estado mais populoso da Austrália, foi criado um centro de evacuação, na sequência de fortes chuvas na noite de quinta-feira em Forbes, uma cidade do interior, a cerca de cinco horas de carro a leste de Sydney.