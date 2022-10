Ativistas anti petróleo atiram sopa contra quadro de Van Gogh

Duas ativistas do movimento “Just Stop Oil” atiraram, esta sexta-feira de manhã, sopa de tomate contra o quadro “Girassóis” de Vincent Van Gogh, na National Gallery, em Londres.

As jovens retiraram os casacos para revelar as t-shirts do movimento, antes de se colarem à parede por baixo da obra de arte - um dos tesouros mais importantes da galeria, que está protegido por um vidro.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", uma das ativistas perguntou: "O que vale mais, arte ou vida?"

"Valerá mais do que a comida? Mais do que a justiça? Estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?", continuou.