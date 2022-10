Ativistas anti petróleo atiram sopa contra quadro de Van Gogh

"Valerá mais do que a comida? Mais do que a justiça? Estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?", continuou.

As jovens retiraram os casacos para revelar as t-shirts do movimento, antes de se colarem à parede por baixo da obra de arte - um dos tesouros mais importantes da galeria, que está protegido por um vidro.

"A crise do custo de vida é uma consequência da crise do petróleo, o combustível é incomportável para milhões de famílias com frio e esfomeadas, que nem sequer se podem dar ao luxo de aquecer uma lata de sopa."

Nas redes sociais, o movimento, que se define contra os combustíveis fósseis, defende que o objetivo da ação foi mostrar que a conservação do planeta tem mais importância do que a arte.

As duas ativistas foram detidas pelas autoridades britânicas.

A obra que tentaram danificar tem um valor calculado em 84,2 milhões de libras (cerca de 96 milhões de euros).

O movimento "Just Stop Oil" pretende que o Governo britânico decrete o fim imediato de qualquer novo projeto de petróleo ou gás e tem chamado atenção por direcionar as suas ações contra obras de arte em museus.

Em julho, ativistas do movimento colaram-se à moldura do quadro “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci, na Royal Academy of Arts de Londres, e ao quadro “The Hay Wain”, de John Constable, na National Gallery.

A onda de protestos dá-se quando o Governo britânico abre uma nova ronda de licenciamento para a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, apesar das críticas de ambientalistas e cientistas que defendem que a medida prejudica o compromisso do país no combate às alterações climáticas.