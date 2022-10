Trump intimado a depor sobre assalto ao Capitólio

O comité da Câmara dos Representantes que está a investigar a invasão do Capitólio, ocorrida a 6 de janeiro de 2021, decidiu esta quinta-feira intimar o ex-Presidente dos EUA a depor sobre o ataque, no que poderá resultar na detenção de Donald Trump caso este não acate a ordem.

O comité, composto por sete legisladores democratas e dois republicanos, votou 9-0 a favor de emitir uma intimação a Trump para que lhes forneça documentos relacionados com o caso e preste esclarecimentos sob juramento.

"Ele é a única pessoa no centro da história do que aconteceu a 6 de janeiro, portanto queremos ouvi-lo", disse o presidente do painel democrata, o representante Bennie Thompson.

Antes do voto por unanimidade, o comité passou mais de duas horas a apresentar testemunhos, documentos e outros registos que demonstram que Trump já planeava desmentir a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 antes de estas terem lugar, que falhou em pedir aos seus milhares de apoiantes que não invadissem o Capitólio e que manteve as alegações falsas de que as eleições lhe foram roubadas após conselheiros próximos o terem informado da derrota para Joe Biden.

A legislação federal norte-americana prevê penas de um a 12 meses de prisão para quem não respeite uma intimação do Congresso para depor ou fornecer documentos.

Se Trump ignorar a ordem do comité, toda a Câmara dos Representantes terá de votar se o caso deve ou não ser enviado para o Departamento de Justiça, que tem autoridade para decidir se avança com acusações formais.

O comité responsável por investigar o ataque ao Capitólio, que deixou mais de 140 agentes da polícia feridos e que conduziu a várias mortes, está debruçado sobre o caso há mais de um ano e já entrevistou mais de 1.000 testemunhas no processo.