Presidente iraniano acusa Estados Unidos de tentarem desestabilizar país

O Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, acusou esta quinta-feira os Estados Unidos de tentarem desestabilizar o país, que há quase um mês encara manifestações desencadeadas pela morte de Mahsa Amini.

"Washington e os seus aliados estão a recorrer a uma política de desestabilização condenada ao fracasso", declarou o ultraconservador Raisi.

A morte a 16 de setembro da jovem de 22 anos provocou a maior onda protestos e violência no Irão desde as manifestações de 2019 contra o aumento do preço dos combustíveis.

Amini havia sido detida três dias antes pela "polícia da moralidade" de Teerão por ter, segundo as autoridades, violado o rígido código de vestuário para as mulheres na República Islâmica, incluindo o uso do véu.

Desde então, jovens mulheres, estudantes e alunas estão na vanguarda dos protestos, nos quais cantam 'slogans' antigovernamentais, incendeiam véus e entram em confronto com as forças de segurança.

O movimento de protesto originou comícios de solidariedade no estrangeiro, bem com sanções internacionais contra autoridades instituições iranianas acusadas de envolvimento na repressão.

O Canadá anunciou uma nova ronda de sanções em resposta às "violações sistemáticas de direitos humanos" no Irão.