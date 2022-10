NATO deixa aviso a Putin: recurso a armas nucleares terá "consequências severas"

O secretário-geral da NATO avisou esta quinta-feira o Presidente russo, Vladimir Putin, de que o recurso a armas nucleares no contexto da guerra da Ucrânia terá “consequências severas”.



Em conferência de imprensa no final de uma reunião com os ministros da Defesa da UE, Jens Stoltenberg sublinhou que a Aliança Atlântica leva a sério a “ameaça perigosa e irresponsável” do Kremlin e que não se deixará intimidar.

“A retórica nuclear do Presidente Putin é perigosa e irresponsável. Levamos esta ameaça a sério e mantemo-nos vigilantes, não seremos intimidados. Qualquer uso de armas nucleares mudaria fundamentalmente a natureza do conflito e teria consequências severas”, declarou Stoltenberg aos jornalistas.

O secretário-geral da NATO admitiu, contudo, que as probabilidades de Moscovo recorrer a armas nucleares são “muito remotas”.

“Eles sabem que se usarem armas nucleares contra a Ucrânia, isso terá graves consequências e estão também cientes de que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve acontecer.”

Na mesma conferência, Stoltenberg assegurou que a NATO vai disponibilizar mais armamento moderno à Ucrânia, além de combustível, roupas de inverno e material médico, anunciando ainda um reforço de tropas nas fronteiras da Ucrânia.