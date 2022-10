Bolsonaro e Lula no Nordeste, onde a polarização não existe

Os dois candidatos à segunda volta das presidenciais brasileiras estão esta quinta-feira no nordeste do país, numa região onde, ao contrário do resto do país, a polarização é quase inexistente com uma maioria claramente "vermelha".

Dez milhões de votos separam o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, do ex-chefe de Estado Lula da Silva nesta região, que concentra a maior população negra do país.