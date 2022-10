Haiti. ONU alerta para a catástrofe humanitária

O Haiti caminha para “uma situação de catástrofe humanitária”. O alerta é da responsável pelo escritório da ONU no Haiti, Helen La Lime, que dá conta do crescimento da violência nas ruas, protestos das populações, aumento do custo de vida, assaltos e insegurança.

Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, Helen Lime traçou um retrato preocupante do país onde cerca de cinco milhões de pessoas precisam de ajuda para a sobrevivência no dia-a-dia, e em que os próprios armazéns das Nações Unidas foram alvo de ataque de grupos armados perdendo-se assim cerca de 200 mil toneladas de alimentos.

Os ataques dos grupos armados, dos gangues que estão a emergir nas grandes cidades, nomeadamente na capital, Port-au-Price, atingiram também instalações da Igreja, nomeadamente da Cáritas, do Serviço Jesuíta aos Refugiados, e dos Salesianos.