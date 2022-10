Guerra na Ucrânia. Ataque russo a Lviv deixa 30% da cidade sem luz

As forças russas bombardearam esta terça-feira uma infraestrutura energética no oeste da Ucrânia, num novo ataque que deixou 30% da cidade de Lviv sem eletricidade, disseram as autoridades locais.



Segundo a agência noticiosa francesa AFP, o governador da região de Lviv, Maksym Kozytski, disse que se registaram "três explosões em dois locais de infraestruturas na região".

Também o presidente da câmara, Andriy Sadovy, descreveu um "ataque de mísseis a infraestruturas críticas" deixou 30% da cidade sem eletricidade.

Lviv foi uma das áreas atingidas, na segunda-feira, por ataques maciços das tropas russas em várias partes do país, incluindo a capital, Kyiv.

O fornecimento de energia foi cortado na cidade e em toda a região na segunda-feira, mas tinha sido restaurado nesta terça-feira.

Entretanto, segundo a agência espanhola EFE, os Serviços de Emergência do Estado ativaram nesta terça-feira um alerta de ataque aéreo a nível nacional.

"Atenção, ao longo do dia, há uma elevada probabilidade de ataques de mísseis em todo o território ucraniano", avisaram os serviços de emergência na rede social Telegram.