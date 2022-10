​Autarcas portugueses entre os que reclamam mais influência no futuro da União Europeia

Mais de 90% dos eleitos para as autarquias e regiões portuguesas "concordam plenamente ou tendem a concordar" que as regiões e cidades têm de ter mais influência no futuro da Europa, segundo um barómetro divulgado esta terça-feira em Bruxelas, no âmbito da Semana Europeia das Regiões



Assegurar um debate sobre o tema a nível regional e local é a melhor solução para 70% dos inquiridos, mas dois terços pensam que isso pode ser conseguido com a criação de assembleias permanentes de cidadãos para incentivar o debate e aproximar mais as pessoas das questões europeias.

Economia mais forte, justiça social e emprego são os principais temas em que as regiões e cidades deviam ter maior influência. Esta é a opinião de mais de três quartos dos autarcas portugueses, bem acima da média europeia.

Segue-se a crise climática e ambiental, a educação, cultura, juventude e desporto e também a saúde. Valores e direitos, migração e democracia europeia completam o leque de temas que os eleitos nacionais consideram que devem ser discutidos.

Quanto aos objetivos de financiamento das regiões, apesar do impacto que o aumento dos preços da energia tem no bolso dos portugueses, só 37% dos autarcas considera que o dinheiro de Bruxelas deveria servir para mitigar a oscilação dos preços da energia, bem menos do que os 48% da média europeia.

A prioridade referida por quase metade dos responsáveis públicos locais e regionais portugueses vai para a mitigação do impacto da crise climática. E sem descurar também a transição ecológica e o investimento em instalações de transportes modernos.