Reparação de ponte da Crimeia demorará "um mês e meio", admite líder da região

A reparação da ponte da entre a Ucrânia e a Crimeia vai durar aproximadamente " um mês e meio".

"Já estamos a trabalhar. Espero que não existem obstáculos pelo caminho e vamos fazê-lo no mais curto prazo possível", disse o líder da Crimeia, em declarações à televisão pública russa.

Serguei Axionov também previu que em 16 de outubro será possível retomar o tráfego rodoviário para camiões através desta ponte, a maior da Europa e que une o continente russo à anexada península da Crimeia.

Numa referência às viaturas particulares, calculou em uma hora o máximo tempo de espera devido à explosão ocorrida ao início da manhã de sábado na ponte de 19 quilómetros.

O mesmo responsável adiantou que quatro navios vão começar a operar na terça-feira para facilitar o tráfego através do estreito de Kerch, que une os mares Negro e de Azov.

Por sua vez, o vice-primeiro-ministro russo, Marat Jusnillin, adiantou que os damos sofridos nos pilares da ponte serão reparados no final desta semana, com turnos no local 24 horas por dia.

Jusnillin assegurou que o Governo russo procura uma alternativa ao transporte de mercadorias através dos territórios anexados do sul da Ucrânia, nas regiões de Kherson e Zaporijia.

A rota alternativa à ponte tem uma extensão de 359 quilómetros, dos quais 180 estão a ser reparados pelo Ministério dos Transportes da Rússia.