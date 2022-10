Múltiplas explosões atingem o centro de Kiev e outras cidades ucranianas

A cidade de Kiev foi alvo de vários bombardeamentos das forças russas durante esta manhã. Segundo o jornal Kyiv Independent, até ao momento, foram registados oito mortos e 24 feridos na sequência dos ataques na capital.

Segundo o Guardian, também foram reportadas explosões noutras cidades ucranianas como Dnipro, Lviv e Mikolaiv.

"Estão a tentar destruir-nos e limpar-nos da face da terra", foram as declarações do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, através do Telegram, à série de ataques registados durante a manhã de segunda-feira contra as cidades ucranianas.

A mensagem foi acompanhada por um vídeo que mostrava as consequências dos mísseis que atingiram a cidade. Zelensky apelou ainda a que as pessoas não abandonem os abrigos.

Um dos alvos russos em Kiev foi a rua onde se encontra o escritório do presidente ucraniano e outro foi a rua onde se encontra o edifício dos Serviços Secretos Ucranianos.