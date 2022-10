Mau tempo na Venezuela: 25 mortos e mais de 50 desaparecidos em deslizamento de terras

As chuvas torrenciais e consequentes inundações, depois de cinco rios da região terem galgado as margens, deslizamento de terras fizeram, pelo menos, 25 mortos em Tejerías, a 70 quilómetros de Caracas. Entre as vítimas mortais estão dois portugueses. O cônsul de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves, relatou que os dois cidadãos terão sido arrastados pela torrente de água e de lama.

"Até agora estão confirmadas as mortes de dois portugueses (...). Estou a caminho de Tejerías, mas os acessos estão fechados, de qualquer maneira vou tentar chegar até lá", disse Pedro Gonçalves em declarações à Lusa.

Por outro lado, explicou que as chuvas se registaram durante a madrugada e que dois rios, o Tuy e o Grande se uniram "arrasando com todas as casas".

Na página da Presidência, Marcelo "apresenta as sentidas condolências às famílias e amigos dos dois compatriotas, vítimas mortais das chuvas torrenciais em Tejerias, no estado venezuelano de Arágua".



Segundo o mais recente balanço das autoridades, mais de 52 pessoas estão dadas como desaparecidas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçou, no domingo, "as sentidas condolências" às famílias dos portugueses mortos devido ao mau tempo na Venezuela.



Mais de mil operacionais estão envolvidos nas operações, apoiados por drones e unidades caninas.

"Perante a difícil situação provocada pelas fortes chuvas em Las Tejerías, ordenei à vice-presidente, Delcy Rodríguez, ao gabinete social e a todos os órgãos de segurança, o máximo desdobramento para o apoio integral às pessoas. 'Não estão sós!'", escreveu o presidente Nicolás Maduro na rede social Twitter.