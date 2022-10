Guerra na Ucrânia. General diz que ataques a cidades são retaliação russa

Poucos dias após o ataque na ponte que liga a Rússia à Crimeia, e depois de Vladimir Putin ter considerado esta explosão como um "ato terrorista", a cidade de Kiev acordou esta manhã ao som de várias explosões, tendo sido reportados também outros ataques em várias cidades ucranianas. Para o General Arnautt Moreira, estes ataques só podem ser encarados como uma retaliação.

O analista militar explica "a hora a que ocorreram as explosões foram feitas para que estes ataques coincidissem com a hora de ponta, destinando-se a ter um impacto na população, maximizando quer os efeitos de destruição quer eventualmente o número de mortos e feridos".

Na sua opinião, o facto de várias cidades terem sido atingidas visou demonstrar que todo o território ucraniano continua vulnerável. Já "ao atingir o coração de Kiev quer enviar uma mensagem de natureza simbólica sobre a ligação entre a destruição de uma infraestrutura, considerava crítica (ponte de Kerch na Crimeia), e o centro de Kiev".

Para o general, o facto de Putin ter convocado o conselho de segurança para esta segunda-feira também quer enviar uma mensagem interna, revelando uma resposta "forte e musculado" pelo ataque na Crimeia.

Acrescenta ainda que a Rússia não podendo derrotar a Ucrânia por via militar "vai procurar destrui-la, procurando com isso quebrar o moral e o ânimo do povo ucraniano".

Pelo menos oito pessoas morreram e 24 ficaram feridas, avança a agência de notícias Ukrinform, que cita o assessor chefe do ministro ucraniano dos Assuntos Internos, Rostyslav Smirnov.

O número de vítimas deve aumentar nas próximas horas, já que cidades como Kharkiv, Dnipro, Lviv, Odessa e Ternopil também foram alvo dos bombardeamentos das forças russas.

O embate dos primeiros mísseis terá ocorrido pelas 8h15 locais (menos duas em Portugal), com os mais recentes a terem atingido as cidades pelas 9h30.