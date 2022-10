Trump felicita extrema-direita espanhola pelo "extraordinário trabalho"

Além de Trump, o comício de Abascal contou com outras mensagens gravadas de aliados internacionais, como Giorgia Meloni, do partido Irmãos de Itália, que está a formar governo no seu país, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que foram transmitidas no encerramento do Viva22.

Na sua mensagem, Giorgia Meloni, pediu uma "Europa de patriotas", apontando em particular o exemplo do governo polaco.

Meloni defendeu "uma Europa mais corajosa para responder às grandes crises internacionais e um pouco mais humilde quando se trata de lidar com aspectos da vida quotidiana que poderiam ser resolvidos muito melhor ao nível nacional sem adicionar burocracia à burocracia".

"Viva a Europa dos patriotas", disse Giorgia Meloni, que iniciou negociações com seus parceiros de coligação, a Liga antiimigração de Matteo Salvini e o partido conservador Força Itália de Silvio Berlusconi, para um governo que deve ser formado até final do mês.