Musk diz que se resolvia a questão de Taiwan dando mais poder à China

"A minha recomendação . . . seria tornar Taiwan numa zona administrativa especial, o que seria uma solução razoavelmente saborosa, mas que provavelmente não deixará todos felizes", disse o homem mais rico do mundo ao Financial Times numa entrevista publicada na sexta-feira.

O bilionário Elon Musk, poucos dias depois de lançar a ideia de um possível acordo para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia que atraiu condenação na Ucrânia, sugeriu que as tensões entre China e Taiwan poderiam ser resolvidas entregando parte do controlo de Taiwan a Pequim.

A China ofereceu a Taiwan um modelo de autonomia "um país, dois sistemas" semelhante ao de Hong Kong, mas que foi rejeitado por todos os principais partidos políticos em Taiwan e não tem apoio público, especialmente depois que Pequim impor uma dura Lei de Segurança Nacional em 2020, na região que até ao fim do século passado foi governado pelos ingleses.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan recusou-se a comentar as ideias de Musk este sábado.

Wang Ting-yu, um deputado do Partido Democrático Progressista de Taiwan, que faz parte do comité de negócios estrangeiros e defesa do parlamento, criticou Musk na sua página no Facebook.

"Empresas independentes e individuais não podem fazer da sua ação uma piada", disse Wang.

Um alto funcionário de Taiwan familiarizado com o planeamento de segurança na região disse à Reuters que "Musk precisa encontrar um conselheiro político lúcido".

"O mundo viu o que aconteceu com Hong Kong claramente ", disse o funcionário sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a falar com a média.

"A vibração económica e social de Hong Kong terminou abruptamente sob o governo totalitário de Pequim."

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, questionado sobre os comentários de Musk, disse que Taiwan é um "assunto doméstico", acrescentando que Pequim continuará a trabalhar no princípio da reunificação pacífica enquanto "esmaga resolutamente" o separatismo taiwanês.