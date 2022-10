Lula justifica campanha do PT que associa Bolsonaro a canibalismo

O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu este sábado a campanha televisiva do Partido dos Trabalhadores (PT) que associa o Presidente Jair Bolsonaro ao canibalismo.

"Não estamos a inventar. Não é invenção. Não é campanha do Lula. É ele (Bolsonaro) a falar", disse Lula numa conferência de imprensa em Campinas, no interior de São Paulo Paulo, após um evento da campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais, que se realizam no próximo dia 30.