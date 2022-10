Coreia do Norte efetuou sétimo disparo de missil em duas semanas

A Coreia do Sul acusou este sábado a Coreia do Norte de ter disparado um míssil balístico em direção à sua costa leste, no que é o mais recente de uma série de testes de armas nos últimos dias.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o lançamento foi feito às primeiras horas de domingo (hora local, mais oito horas que em Lisboa), mas não deu mais detalhes sobre a distância que o projétil percorreu.