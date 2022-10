Ucrânia. Sobe para 11 o número de mortos em Zaporíjia

O número de mortos nos ataques com mísseis lançados, na quinta-feira, pelas forças russas em Zaporíjia subiu para 11, segundo o balanço atualizado esta sexta-feira pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia.

As equipas de resgate retiraram esta sexta-feira mais oito corpos dos escombros de edifícios, para além dos três que foram recuperados na quinta-feira. O ataque com mísseis na cidade de Zaporíjia atingiu dois prédios numa área residencial.

Kirilo Tymoshenko, chefe-adjunto do gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referiu que a Rússia bombardeou o centro de Zaporíjia com mísseis S-300. "O bombardeamento foi presumivelmente realizado a partir de um sistema de mísseis terra-ar S-300. Os mísseis caíram no centro da cidade", escreveu Tymoshenko na rede social Telegram.

As autoridades ucranianas relataram dois ataques com mísseis nesta cidade na quinta-feira. No primeiro ataque, o exército russo disparou sete foguetes contra prédios residenciais e dois edifícios de vários andares foram destruídos.

Esta sexta-feira, as forças militares russas atacaram novamente Zaporíjia, mas pela primeira vez usaram drones iranianos, declarou o chefe da Administração Militar Regional desta cidade no sul da Ucrânia, Oleksandr Starukh.

Numa informação citada pela agência de notícias ucraniana, Ukrinform, Starukh afirmou no Telegram que as forças de ocupação "usaram aeronaves não tripuladas pela primeira vez" contra a cidade e que foram usados aparelhos do tipo Shahed-136, já usados em outras partes da Ucrânia.