Nobel da Paz para ativista bielorrusso e duas organizações, uma russa e outra ucraniana

O Comité Nobel norueguês decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2022 a um indivíduo e duas organizações.

O Nobel foi atribuído esta manhã em Oslo, na Noruega, ao defensor dos direitos humanos Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e a duas organizações de direitos humanos, a russa Memorial e a organização ucraniana Center for Civil Liberties.

"Os laureados com o Prémio da Paz representam a sociedade civil nos seus países de origem. Há muitos anos que promovem o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Têm feito um esforço notável para documentar crimes de guerra, abusos dos direitos humanos e abuso de poder. Juntos demonstram o significado da sociedade civil para a paz e a democracia", refere o comité.

Ales Bialiatski foi um dos iniciadores do movimento democrático que surgiu na Bielorrússia na década de 80 e "dedicou a sua vida à promoção da democracia e do desenvolvimento pacífico no seu país natal".

Fundou a organização Viasna (Primavera) em 1996, em resposta às controversas emendas constitucionais que deram ao presidente poderes ditatoriais e que desencadearam manifestações generalizadas. Viasna prestou apoio aos manifestantes detidos e às suas famílias. Nos anos que se seguiram, Viasna evoluiu para uma organização de direitos humanos de base ampla que documentou e protestou contra o uso de tortura por parte das autoridades contra os presos políticos.



Antes de anunciar o vencedor, às 11h00 em Oslo (10h00 em Lisboa), o Comité Nobel divulga apenas o número de candidatos, que este ano foi de 343 (251 dos quais são pessoas e 92 organizações).

Este ano, o número foi superior aos 329 candidatos do ano passado, sendo o segundo mais elevado de sempre. O recorde de candidatos foi de 376 nomeados em 2016. Entre os temas favoritos das casas de apostas, antes do anúncio do galardão, figuravam luta contra as alterações climáticas e a guerra na Ucrânia.

Como acontece também nas outras categorias, as identidades de quem nomeia e dos nomeados ao prémio Nobel da Paz só podem ser divulgadas 50 anos após a nomeação, assim como investigações e pareceres relacionados com a atribuição de um prémio.

Em 2021, o galardão foi atribuído aos jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, pela defesa da liberdade de imprensa e de expressão.

Este é o quinto prémio Nobel a ser atribuído, tendo o primeiro sido o Nobel da Medicina e da Fisiologia ao sueco Svante Pääbo, pelas descobertas no genoma de hominídeos extintos e evolução humana.

Seguiu-se o prémio Nobel da Física, atribuído esta terça-feira ao francês Alain Aspect, o norte-americano John F. Clauser e o austríaco Anton Zeilinger, pelo trabalho desenvolvido na área da mecânica quântica, anunciou o secretário-geral da Real Academia Sueca de Ciências.

O terceiro Nobel foi atribuído pela Real Academia Sueca de Ciências a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless são os vencedores do prémio Nobel da Química pelo “desenvolvimento da química do clique e da química bio-ortogonal”.

Na quinta-feira foi também atribuído o quarto Nobel, o da Literatura, à francesa Annie Ernaux, “pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal”.

A cerimónia de entrega do Nobel da Paz realiza-se a 10 de dezembro (no dia da morte de Alfred Nobel) em Oslo, na Noruega, onde os laureados recebem o prémio, que consiste numa medalha e num diploma, juntamente com um documento que confirma o montante monetário do galardão, que este ano é de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 919 mil euros, no câmbio atual) a dividir pelas várias categorias.