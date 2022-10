Himalaias. Avalanche faz pelo menos 19 mortos e dez desaparecidos

Pelo menos 19 pessoas morreram numa avalanche nos Himalaias indianos na terça-feira e outras dez ainda estão desaparecidas, disseram esta sexta-feira as autoridades.

O grupo de alpinistas, composto por 34 estagiários de um instituto local de montanhismo, sete instrutores e uma enfermeira, foi vítima de uma avalancha perto do cume do Monte Draupadi ka Danda-II, a uma altitude de 4.880 metros no estado de Uttarakhand, no norte da Índia.

"Dezanove corpos foram recuperados. Dez pessoas continuam desaparecidas", uma vez que o mau tempo dificultou o resgate, disse à agência de notícias France-Presse Ridhim Aggarwal, da agência de desastres de Uttarakhand.

"As operações de salvamento recomeçaram por hoje, mas estão sujeitas às condições meteorológicas", acrescentou.

A polícia, as autoridades responsáveis por catástrofes e a Força Aérea indiana foram mobilizadas para ajudar na busca e já resgataram 32 pessoas.

Perto do local foi montada uma pista de aterragem avançada de helicóptero, a uma altitude de quase 4.900 metros, onde foi feita uma aterragem experimental bem-sucedida na manhã de quinta-feira, disse a polícia fronteiriça indo-tibetana.

Sunil Lalwani, um dos alpinistas sobreviventes, disse que os instrutores do grupo tinham salvado muitas vidas. "Estávamos a 50 a 100 metros do cume com os nossos instrutores à nossa frente, quando de repente uma avalanche nos atingiu e varreu toda a gente", afirmou, citado pelo Hindustan Times na quinta-feira.

"Aconteceu numa questão de segundos e fomos atirados para uma fenda. De alguma forma, conseguimos respirar. É graças a eles [os instrutores] que estamos vivos hoje", sublinhou.

A alpinista veterana Savita Kanswal, membro da equipa de instrutores, está entre os mortos. No início deste ano, chegou ao cume do Everest e do Monte Makulu, nas proximidades, em apenas 16 dias, um recorde feminino.

Faltam estudos para quantificar o impacto das alterações climáticas nos Himalaias, mas os alpinistas têm observado fendas cada vez maiores, água em áreas anteriormente cobertas de neve e um aumento dos lagos glaciares.