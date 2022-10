Partículas de poluição respiradas por grávidas passam para bebés

Os investigadores descobriram que pequenas partículas de poluição atmosférica conseguem atravessar a barreira hematoencefálica – uma membrana permeável que protege o sistema nervoso central de substâncias potencialmente neurotóxicas.



Segundo a publicação britânica The Guardian, foram identificadas partículas tóxicas de poluição atmosférica nos pulmões, fígado e cérebro de bebés, antes ainda de nascerem. As partículas de poluição foram também identificadas no cordão umbilical e placenta. Os investigadores consideram a descoberta "inovadora" e "muito preocupante", por considerarem que que o período de gestação é a fase mais vulnerável do desenvolvimento humano.

De acordo com o artigo, a concentração de partículas era mais elevada quando a mãe vivia em locais com níveis mais elevados de poluição atmosférica.

Apesar de já ser conhecida a correlação entre o ar poluído e nascimentos prematuros, baixo peso à nascença e perturbações no desenvolvimento cerebral, este estudo fornece provas diretas de como esses danos podem ser provocados. Além disso, segundo os investigadores, a poluição pode também causar efeitos na saúde ao longo da vida.

As partículas de fuligem – provenientes da queima de combustíveis fósseis em veículos, casas e fábricas – causam inflamação no corpo, além de transportarem produtos químicos tóxicos.

O estudo realizado com mães não fumadoras na Escócia e na Bélgica, em locais com uma poluição atmosférica relativamente baixa, mostra, “pela primeira vez, que as nanopartículas de carbono não só entram na placenta no primeiro e segundo trimestres, mas também chegam aos órgãos do feto em desenvolvimento", segundo o professor Paul Fowler, da Universidade de Aberdeen, na Escócia.

"O que é ainda mais preocupante é que estas partículas também penetram no cérebro humano em desenvolvimento", acrescenta, esclarecendo que tal “significa que é possível que estas nanopartículas interajam diretamente em sistemas de controlo dentro de órgãos e células fetais humanas".

Assim, um dos investigadores responsáveis pelo estudo, Tim Nawrot, da Universidade Hasselt na Bélgica, defende que “a regulação da qualidade do ar deve reconhecer esta transferência [poluição do ar] durante a gestação e agir para proteger as fases mais suscetíveis do desenvolvimento humano".

O investigador considera que os governos são responsáveis pela redução da poluição atmosférica, mas que as pessoas devem evitar estradas movimentadas sempre que possível.

Mais de 90% da população mundial vive em lugares onde a poluição atmosférica está acima das diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), provocando todos os anos milhões de mortes prematuras.