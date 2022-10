Morte de Daria Dugina. EUA acreditam que forças ucranianas foram responsáveis

Os serviços secretos norte-americanos acreditam que elementos do Governo ucraniano foram responsáveis pelo atentado que, em agosto, matou a comentadora política Daria Dugina, filha do ideólogo russo Alexander Dugin, perto de Moscovo.

De acordo com o New York Times, a informação foi partilhada dentro da Administração de Joe Biden na semana passada, com os responsáveis americanos a garantirem que não tiveram conhecimento prévio da operação e a advertiram o Governo ucraniano.

O jornal cita algumas fontes sob condição de a sua identidade não ser revelada, fontes que não adiantam quem dentro do Governo ucraniano terá tido conhecimento ou autorizado a operação.

Fica-se, por isso, sem saber se, por exemplo, o Presidente Volodymyr Zelensky esteve envolvido.