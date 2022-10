Gritos machistas em universidade de Madrid chocam Espanha

Esta quinta-feira, Espanha acordou com um caso de machismo. No passado domingo, estudantes do Colégio Masculino de Elías Ahuja, nas janelas da residência universitária em Madrid, dirigiram gritos misóginos às vizinhas do Colégio Feminino de Santa Mónica.

Num comunicado oficial, publicado no Instagram, a direção do Elías Ahuja diz condenar "completamente as manifestações de alguns aprendizandos". "Consideramo-las incompreensivas e inadmissíveis, tanto na forma, como no conteúdo. Além disso, são totalmente contrárias ao ideário e valores do colégio."



Na mesma nota, pedem "desculpas públicas" à direção e às alunas do Colégio de Santa Mónica, assim como obrigarão os seus alunos à participação em "cursos de sensibilização para a igualdade de género".

No entanto, estas demonstrações misóginas não serão caso único. Aliás, segundo o jornal El País, estes comportamentos são conhecidos entre os universitários como "la granja", que muitas das vezes começam com a reprodução de sons animais.

O próprio diretor do colégio, Manuel García Artiga, admite que estes comportamentos são habituais e "uma forma de se expressarem, mas que é claramente dirigido às raparigas" da escola feminina.

De acordo com o mesmo jornal espanhol, o subdiretor do Elías Ahuja, Álvaro Nieto, confirma que o estudante responsável pelo início dos gritos machistas já foi expulso esta segunda-feira. Contudo, o dirigente salienta tratar-se de uma medida "automática", pelo que o aluno poderá recorrer e contar a sua versão do sucedido.

A direção da escola confirma também que decorrem averiguações internas sobre outros possíveis culpados, uma vez que "nem todos" os 174 estudantes terão participado nas demonstrações.



Entretanto, a vice-reitora da Universidade Complutense de Madrid, Rosa de Lafuente, deslocou-se ao estabelecimento esta quinta-feira, onde se reuniu com os responsáveis do colégio.

Ao El País, informou que já foi instaurada uma investigação interna, postura essa também anunciada no Twitter.