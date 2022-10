Cerca de 350 migrantes resgatados nas últimas horas na costa espanhola

Cerca de 350 migrantes foram resgatados nas últimas horas enquanto tentavam chegar à costa espanhola a bordo de várias pequenas embarcações.

Estes resgates acontecem depois de no fim-de-semana um bote pneumático, com 34 subsaarianos a bordo, ter sido deixado à deriva, com apenas um sobrevivente.

Um jovem de 27 anos da Costa do Marfim foi resgatado no sábado por um navio mercante a 278 quilómetros a sul da ilha de Gran Canaria e disse às equipas de emergência que havia 34 imigrantes que tinham estado à deriva no bote durante nove dias, mas no qual só foram encontrados quatro cadáveres.

Mais 131 pessoas em oito pequenas embarcações foram resgatadas e levadas para a costa das Baleares, duas para Maiorca e as outras seis detetadas no mar, perto de Cabrera.

Até agora, este ano, 1.490 pessoas foram resgatadas à chegada a esta comunidade em 103 pequenas embarcações, de acordo com uma contagem da agência de notícias Efe.

Dois naufrágios em águas gregas

As autoridades disseram que 30 pessoas tinham sido resgatadas após a embarcação ter atingido rochas ao largo do porto da aldeia de Diakofti, no leste da ilha.

Pelo menos 15 pessoas morreram quando dois barcos que transportavam migrantes afundaram em águas gregas na noite de quarta-feira, com socorristas à procura de dezenas ainda desaparecidos, disseram as autoridades esta madrugada.

A guarda costeira disse que 15 corpos tinham sido recuperados perto da ilha de Lesbos, depois de um barco que transportava cerca de 40 pessoas se ter afundado.