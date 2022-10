Califórnia. Família raptada, incluindo bebé de meses, encontrada morta

Quatro membros de uma família da Califórnia, incluindo um bebé de oito meses, foram encontrados mortos numa zona rural esta quarta-feira, depois de terem sido raptados na cidade de Merced na segunda-feira, de acordo com as autoridades.

As vítimas foram identificadas como sendo o bebé, Aroohi Dheri, que foi raptado juntamente com a mãe, Jasleen Kaur, o seu pai, Jasdeep Singh, e o tio do bebé, Amandeep Singh. A polícia diz que os quatro foram raptados na segunda-feira de manhã da empresa de camionagem da família em Merced, cerca de 240 km a leste de San Jose.

"Esta noite, os nossos piores receios foram confirmados. Encontrámos os quatro raptados e estão de facto mortas", disse o Xerife Vernon Warnke do Condado de Merced, numa conferência de imprensa.

Descrevendo o incidente como "horrivelmente sem sentido", Warnke disse que a motivação para o crime ainda não era conhecida. As autoridades do condado de Merced informaram ainda que Jesus Manuel Salgado, de 48 anos, é o suspeito da morte da família e está sob custódia.

"Recebemos informações do suspeito, que tem de facto falado connosco", disse Warnke.

O suspeito detido pela polícia foi condenado em 2005 num caso de assalto à mão armada. O homem saiu em liberdade condicional em 2015. Vern Warnke explicou que no anterior caso, o indivíduo agiu sozinho e conhecia as vítimas.

O xerife local suspeita ainda que haja mais pessoas envolvidas no rapto da família encontrada morta, mas para já as autoridades têm falta de provas que sustentem esta teoria.

Residentes na zona há muito tempo, a família desaparecida esta semana geria um pequeno negócio na cidade e era considerada pacífica. Desconhecem-se as motivações que poderão estado na origem do rapto, as autoridades vão continuar a investigar o caso.