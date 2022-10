Simone Tebet declara apoio a Lula na 2.ª volta das presidenciais

A senadora Simone Tebet, terceira classificada nas presidenciais de domingo, anunciou esta quarta-feira o apoio a Lula da Silva na segunda volta das eleições, em 30 de outubro.

"Rconheço no candidato Lula o compromisso com a democracia e Constituição, o que desconheço do atual Presidente", declarou, em conferência de imprensa, a senadora de centro-direita, que registou 4,16% dos votos no domingo.