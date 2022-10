Fugas nos gasodutos? "Equivalentes a emissões de Paris ao longo do ano"

As fugas de gás nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 libertaram cerca de 70 mil toneladas de metano, um gás com um importante efeito de estufa, segundo estimativas de investigadores franceses com base em observações atmosféricas, divulgadas esta quarta-feira.

"São valores importantes, equivalentes a 2% das emissões francesas ou das emissões de uma cidade como Paris ao longo de um ano", referiu Philippe Ciais, investigador do Comissariado de Energia Atómica e das Energias Alternativas (CEA na sigla em francês), no Laboratório de Ciências do Clima e do Ambiente.