Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless vencem Nobel da Química

A Real Academia Sueca de Ciências revela que Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless são os vencedores do prémio Nobel da Química pelo “desenvolvimento da química do clique e da química bio-ortogonal”.

Segundo a Academia Sueca, este Nobel é sobre facilitar processos complicados. Os dois norte-americanos e o dinamarquês lançaram as bases para uma forma funcional da química – “click chemistry” – na qual blocos moleculares se encaixam de forma rápida e eficiente.

“A química do clique é utilizada no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, para mapear ADN e criar materiais mais adequado”, pode ler-se no comunicado.



Por sua vez, Carolyn Bertozzi “levou a química do clique para uma nova dimensão, começando a utilizá-la em organismos vivos. As suas reações bio-ortogonais ocorrem sem interromper a química normal da célula", explica a Academia.

“Recorrendo a reações bio-ortogonais, os investigadores melhoraram o funcionamento de produtos farmacêuticos contra o cancro.”

Barry Sharpless é a quinta pessoa da história a vencer um segundo Prémio Nobel, tendo o primeiro sido em 2001. Assim, junta-se a outras personalidades que receberam o Prémio Nobel por duas vezes: John Bardeen, Marie Skłodowska Curie, Linus Pauling e Frederick Sanger.

O termo bio-ortogonal refere-se a qualquer reação química que pode ocorrer dentro de sistemas vivos sem interferir nos processos bioquímicos nativos. O termo foi cunhado por Carolyn R. Bertozzi em 2003.