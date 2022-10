UE condena disparo de míssil norte-coreano sobre o Japão

"A União Europeia está solidária com o Japão e a Coreia do Sul", acrescentou.

Os Estados Unidos estão já a preparar, juntamente com o Japão e a Coreia do Sul, uma “resposta robusta” ao lançamento de um míssil balístico norte-coreano sobre o Japão, afirmou a Casa Branca.

O conselheiro para a Segurança Nacional dos EUA encontrou-se separadamente com os homólogos sul-coreano e japonês para desenvolver uma "resposta internacional apropriada e robusta" e reafirmar o compromisso dos Estados Unidos na defesa do Japão e da Coreia do Sul, disse a porta-voz Adrienne Watson.

O Comando Ásia-Pacífico dos EUA condenou o disparo do míssil balístico e garantiu que os "compromissos de Washington com a defesa do Japão e da Coreia do Sul continuam inabaláveis".

"Os Estados Unidos condenam estas ações e apelam à Coreia do Norte para que se abstenha de novos atos ilegais e desestabilizadores", acrescentou.

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, prometeu "uma resposta firme" ao disparo de um míssil balístico de médio alcance pela Coreia do Norte.

Este disparo da Coreia do Norte "viola claramente os princípios universais e as normas das Nações Unidas" e, por isso, o presidente sul-coreano ordenou uma resposta firme e a tomada de medidas apropriadas em cooperação com os Estados Unidos e a comunidade internacional", indicou a presidência.

O disparo, que sobrevoou o norte do Japão, desencadeou os primeiros alertas em cinco anos para moradores, aos quais foi pedido para abandonarem edifícios, de acordo com o governo japonês. Obrigou também à suspensão temporária da circulação ferroviária na região de Aomori e na ilha de Hokkaido, no norte do arquipélago, acrescentou.