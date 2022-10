Twitter aceita oferta de Elon Musk para comprar rede social por 44 mil milhões de dólares

O Twitter divulgou hoje o seu acordo para que o empresário Elon Musk adquira a rede social por 44 mil milhões de dólares, como tinha sido acordado anteriormente, decisão que deverá resultar no cancelamento do processo judicial entre as partes.

"A intenção da empresa é fechar a transação por 54,20 dólares por ação", anunciou o Twitter, em reação a uma proposta do CEO da Tesla, enviada horas antes à empresa e à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Twitter e Musk tinha acordado anteriormente o negócio de compra da empresa por este preço, mas o bilionário voltaria atrás da transação, argumentando que tinha encontrado uma violação material de várias disposições do acordo, incluindo o número de contas falsas contabilizadas pela empresa.