Finlândia retira último busto de Lenine ainda em exibição no país

As autoridades de uma cidade do sudeste da Finlândia, retiraram esta terça-feira o último busto do líder revolucionário russo Lenine ainda em exibição pública no país.

A decisão foi motivada pela guerra na Ucrânia. Um grupo de trabalhadores da construção civil em Kotka, uma cidade portuária de 52 mil habitantes e não muito distnate da fronteira com a Rússia, içou a estátua para o interior de um camião e levou-a para um armazém de um museu local, segundo a agência norte-americana AP.

A diretora do museu da cidade, Kirsi Niku, disse à emissora pública finlandesa YLE que o busto de bronze foi concebido e construído pelo escultor estoniano Matti Varik, no final da década de 1970, por encomenda de Moscovo.

Foi doado à cidade finlandesa em 1979, como uma prova de amizade de Tallinn, então capital da república soviética da Estónia e agora capital da nação báltica da Estónia.

A oferta deste tipo de estátuas a cidades finlandesas foi uma prática de Moscovo, particularmente nas décadas de 1970 e 1980, para sublinhar a amizade entre a Finlândia e a União Soviética a seguir à II Guerra Mundial.