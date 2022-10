Energia. Meloni garante apoio de Itália a esforços da UE

A vencedora das eleições em Itália, Giorgia Meloni, assegurou esta terça-feira que o próximo governo italiano vai estar firmemente empenhado nos esforços a nível da União Europeia (UE) para travar a especulação sobre os preços da energia.

"O FdI e os Conservadores (europeus) entendem que o verdadeiro trabalho da UE deve ser gerir os grandes desafios continentais que são difíceis de enfrentar para cada um dos Estados-Membros", escreveu na rede social Facebook.

"As ações de cada Estado que procuram explorar os pontos fortes desses países correm o risco de interferir na competitividade das empresas e criar distorções no mercado único europeu", acrescentou, referindo-se ao plano de 200 mil milhões de euros anunciado pela Alemanha para suavizar o impacto do aumento dos preços da energia naquele país.

"Apoiaremos qualquer ação destinada a combater a especulação e aumentos injustificados do custo da energia e apoiaremos iniciativas comuns de ajuda concreta às famílias e às empresas", prometeu a provável futura chefe do executivo italiano.

Meloni está a organizar uma série de reuniões para preparar a sua futura equipa governamental.

O partido de extrema-direita de Giorgia Meloni venceu as eleições com 26 por cento dos votos, e a coligação que lidera obteve uma maioria clara no parlamento, segundo resultados finais.

A Liga, de Matteo Salvini, conseguiu 8,8% dos votos (contra 13% em 2018), e a Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, 8,1% (14% em 2018), de acordo com os números do Ministério do Interior.

Assim, a coligação destes três partidos e de uma formação mais pequena com menos de 01% obteve 43,8% dos votos.

Estes resultados da coligação liderada por Meloni traduzem-se em 237 dos 400 lugares na Câmara dos Deputados, e em 115 dos 200 lugares no Senado.