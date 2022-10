Tropas ucranianas recuperam terreno na região de Kherson

Depois da vitória significativa em Lyman, as tropas ucranianas continuam a avançar gradualmente e já recuperaram duas pequenas povoações em Kherson.

A informação foi revelada no discurso diário de domingo do Presidente da Ucrânia que mencionou a “libertação” de Arkhanhelske e Myrolyubivka para agradecer às forças militares do seu país.

Volodymyr Zelensky abordou ainda os referendos feitos por Moscovo, apelidando-os de “pseudo referendos”, realçando que vão perder valor assim que a Ucrânia reconquistar os territórios que a Rússia pretende anexar.

O Parlamento da Rússia deverá aprovar esta segunda-feira novos decretos para a incorporação das quatro regiões ucranianas referendadas. Lugansk, Donetsk, partes de Zaporíjia e Kherson passarão a ser consideradas território russo.

Os ucranianos continuam a ganhar terreno em duas frentes, nas zonas de Kharkiv e Lyman no leste do país e em Kherson no sul.

De acordo com a Sky News, a moral das tropas ucranianas tem vindo a subir com a reconquista da cidade de Lyman, considerado um ponto estratégico.

Segundo o governador local, Serhiy Gaidai, citado pela Reuters, a reconquista da cidade de Lyman trata-se de um fator chave para uma “maior desocupação” da região vizinha de Lugansk.

“Os militares já cheiram vitória, os soldados mostraram-se confiantes a 100%" na vitória e na reconquista de Severodonetsk e Lysychansk”, refere a estação de televisão.