Lula vence eleições no Brasil mas não evita segunda volta contra Bolsonaro

Luiz Inácio 'Lula' da Silva ficou um passo mais próximo de voltar à presidência do Brasil este domingo, mas não conseguiu firmar a maioria necessária para evitar uma segunda volta eleitoral contra o atual Presidente, Jair Bolsonaro.

Pela 1h30 da manhã em Lisboa, e com cerca de 97% dos votos contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o antigo chefe de Estado, do Partido dos Trabalhadores (PT), era já o declarado vencedor do primeiro turno, com 47,84% dos votos -- menos do que os 50% necessários para ser eleito já este domingo.

Um dos tópicos a debate nos próximos dias deverão ser as sondagens, que antes da ida às urnas chegaram a prever a vitória de Lula à primeira. A distância entre um e outro foi curta: à mesma hora, Bolsonaro conquistava 43,70% dos votos contabilizados.

Maior foi a margem de votos entre os dois principais candidatos presidenciais na votação em Portugal, em que 'petista' conquistou o dobro dos votos que o recandidato ao cargo.

O segundo turno tem já data marcada para 30 de outubro. Lula parte com uma vantagem de cinco milhões de votos em relação ao rival.