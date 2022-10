Lula promete vencer segunda volta das presidenciais. "Isto é só uma prorrogação"

"Nada acontece por acaso", começou por declarar Luiz Inácio 'Lula' da Silva no discurso da vitória na madrugada desta segunda-feira, depois de ter vencido as presidenciais de domingo sem, contudo, evitar uma segunda volta contra o atual Presidente, Jair Bolsonaro.

"Sempre achei que a gente ia ganhar estas eleições, e vou dizer que vamos ganhar estas eleições. Para nós, isto é apenas uma prorrogação", prometeu aos apoiantes em São Paulo.

"Vai ser bom, vai ser a primeira vez que vamos poder fazer um tête-à-tête, é uma segunda chance que o povo me dá. Vamos deixar o segundo turno para a gente poder fazer comparações do Brasil que ele construiu e que nós construímos. Começo amanhã a fazer campanha", afirmou.

Impedido de se candidatar contra Bolsonaro há quatro anos, lembrou que foi "um ser humano jogado fora da política", para logo depois destacar:

"Precisamos recuperar este país, incluindo do ponto de vista internacional. Para desastre de alguns, tenho mais 30 dias para fazer campanha."

Com a quase totalidade dos votos contabilizados, pelas 2h da manhã, Lula conquistou cerca de 48% dos votos, contra cerca de 43% para Bolsonaro.

“Nunca ganhei uma primeira eleição no primeiro turno. Toda a eleição que disputei foi no segundo turno. O que é importante é que o segundo turno é uma oportunidade de você amadurecer as tuas propostas, a tua conversa com a sociedade. E de construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de ganhar, para mostrar para o povo o que é que vai acontecer, quem é que vai governar este país”, sublinhou o ex-presidente, já na conclusão do seu discurso em São Paulo.

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 30 de outubro.