Indonésia. Pelo menos 32 crianças entre os 125 mortos no estádio

O governo da Indonésia acaba de anunciar que há, pelo menos, 32 crianças entre as 125 pessoas que morreram no fim de semana, na sequência de uma debandada dentro de estádio de futebol sobrelotado onde estavam mais de 40 mil pessoas.

“Segundo os últimos dados, das 125 pessoas que morreram, 32 eram crianças, sendo que a mais nova tinha três ou quatro anos”, disse um funcionário do Ministério da Mulher e Proteção da Criança, citado pela agência de notícias AFP.

A polícia indonésia anunciou esta segunda-feira a abertura de uma investigação independente à tragédia, que também vai rever a atuação da polícia.

Segundo o porta-voz da polícia, 18 oficiais estavam responsáveis pelo uso de armas de gás lacrimogéneo, no estádio de futebol Kanjuruhan, na ilha de Java.

A tragédia, uma das piores da história do futebol, ocorreu no sábado à noite, quando cerca de 3.000 adeptos invadiram o campo após a derrota da equipa da casa, o Arema FC, frente aos rivais do Persebaya Surabaya, por 3-2.

A polícia usou gás lacrimogéneo para tentar controlar os adeptos em fúria, mas esta ação acabou por provocar o pânico, com milhares de pessoas a precipitarem-se para a saída, levando a que muitas das pessoas morressem no meio caos.