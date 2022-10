Estado indonésio vai compensar financeiramente as famílias das 125 vítimas

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, anunciou a atribuião de indemnizações às famílias das 125 pessoas que morreram no passado sábado, num estádio de futebol.



"Como sinal de condolências, o presidente doará 50 milhões de rupias [cerca de 3.340 euros] para a família de cada pessoa falecida", anunciou esta segunda-feira o ministro responsável pela segurança no país, Mohammad Mahfud Mahmodin, em conferência de imprensa, acrescentando que as quantias serão pagas dentro de dois a três dias.

A tragédia aconteceu depois de cerca de três mil adeptos do Arema FC terem invadido o relvado após a derrota frente ao rival Persebaya Surabaya (2-3) e terem entrado em confronto com as forças de segurança, que por sua vez utilizaram gás lacrimogéneo.

Segundo o chefe da polícia de Java Oriental, Nico Afinta, a maioria das mortes foi causada pela debandada de adeptos, muitos dos quais sufocados enquanto tentavam sair do estádio. Muitas das pessoas morreram espezinhadas no caos da debandada.