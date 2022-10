Diretor da central nuclear de Zaporíjia foi libertado

O diretor da central nuclear de Zaporíjia tinha sido detido por uma patrulha russa, quando viajava da central para a cidade de Ernogodar, controlada pelos russos.

O veículo que transportava o diretor da central fora detido e este retirado do automóvel, tendo posteriormente sido conduzido, "com os olhos vendados, para um destino desconhecido", de acordo com relatos da agência que opera a unidade nuclear.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, condenou no sábado esta "detenção ilegal".

"Este crime é mais um ato de terrorismo de Estado da Rússia e representa uma grave violação do direito internacional", disse Kuleba.

A central nuclear, a maior da Europa, está ocupada desde o início de março por tropas russas, localizando-se na região de Zaporíjia, um dos territórios ucranianos oficialmente anexados por Moscovo.

Uma delegação da AIEA, liderada por Rafael Grossi, visitou o local no início de setembro e dois dos seus inspetores permanecem nas instalações.